Зеленский анонсировал четыре новых договора безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что в скором времени будут 4 новых договора безопасности для Украины, сообщает Украинская правда.

"Уже в ближайшее время мы начнем переговоры и должны оперативно подготовить документы к подписанию. Это для нас и оборонная поддержка, это для нас и финансы, и гуманитарное взаимодействие. Уже тогда будет почти 30 таких соглашений с нашими партнерами.