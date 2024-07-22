Буданов відреагував на вбивство Фаріон

Вбивство громадської діячки Ірини Фаріон доводить, що ворог у будь-який спосіб намагається роз'єднати українців.﻿ З посиланням на начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За його словами, вбивство Фаріон - це виклик для всього українського суспільства, а також злочин проти основоположних прав та свобод українців.

"Ця трагедія ще раз продемонструвала: ворог прагне використовувати будь-які інструменти, щоб роз'єднати нашу націю. Отже, ми не маємо права забувати, що, незважаючи на наші відмінності у політичних позиціях, право на думку, право відстоювати свої переконання - священне" , - додав начальник ГУР.

Буданов зазначив, що право на думку - фундамент для свободи, тому кожен, хто на нього зазіхає, має бути покараний.