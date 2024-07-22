Буданов отреагировал на убийство Фарион
Убийство общественной деятельницы Ирины Фарион доказывает, что враг любыми способами пытается разъединить украинцев. Со ссылкой на начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
По его словам, убийство Фарион - это вызов для всего украинского общества, а также преступление против основополагающих прав и свобод украинцев.
"Эта трагедия еще раз продемонстрировала: враг стремится использовать любые инструменты, чтобы разъединить нашу нацию. Следовательно, мы не имеем права забывать, что, несмотря на наши различия в политических позициях, право на мнение, право отстаивать свои убеждения - священное", - добавил начальник ГУР.
Буданов отметил, что право на мнение - фундамент для свободы, поэтому каждый, кто на него покушается, должен быть наказан.
"Ирина Фарион погибла за украинскую позицию. Мы не имеем права терпеть подобные преступления и продолжаем защищать Украину как на фронте, так и внутри нашего государства", - уточнил он.