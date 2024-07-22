Буданов отреагировал на убийство Фарион

Убийство общественной деятельницы Ирины Фарион доказывает, что враг любыми способами пытается разъединить украинцев.﻿ Со ссылкой на начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По его словам, убийство Фарион - это вызов для всего украинского общества, а также преступление против основополагающих прав и свобод украинцев.

"Эта трагедия еще раз продемонстрировала: враг стремится использовать любые инструменты, чтобы разъединить нашу нацию. Следовательно, мы не имеем права забывать, что, несмотря на наши различия в политических позициях, право на мнение, право отстаивать свои убеждения - священное" , - добавил начальник ГУР.

Буданов отметил, что право на мнение - фундамент для свободы, поэтому каждый, кто на него покушается, должен быть наказан.