Окупанти агітують українців переїжджати з ТОТ на територію РФ - ЦНС
Російські окупанти агітують жителів виїжджати на територію країни-агресора Росії й отримувати житлові сертифікати в її далеких регіонах. З посиланням на Центр національного спротиву, повідомляє Ділова столиця.
За інформацією ЦНС, виїжджати мотивують нібито з міркувань безпеки, але загальна мета – виселити з регіону якнайбільше українців, ідеться в повідомленні.
У ЦНС зазначають, що росіяни застосовують різні методи виселення українців: від примусової депортації до фінансового заохочення. Натомість ворог завозить на окуповані території України своїх спеціалістів, які є лояльнішими до Кремля.
"Кремль продовжує політику зміни демографічного складу тимчасово окупованих територій", – наголосили в центрі.