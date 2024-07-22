Окупанти агітують українців переїжджати з ТОТ на територію РФ - ЦНС

Російські окупанти агітують жителів виїжджати на територію країни-агресора Росії й отримувати житлові сертифікати в її далеких регіонах﻿. З посиланням на Центр національного спротиву, повідомляє Ділова столиця.

За інформацією ЦНС, виїжджати мотивують нібито з міркувань безпеки, але загальна мета – виселити з регіону якнайбільше українців, ідеться в повідомленні.

У ЦНС зазначають, що росіяни застосовують різні методи виселення українців: від примусової депортації до фінансового заохочення. Натомість ворог завозить на окуповані території України своїх спеціалістів, які є лояльнішими до Кремля.