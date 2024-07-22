Оккупанты агитируют украинцев переезжать с ТОТ на территорию РФ - ЦНС

Российские оккупанты агитируют жителей выезжать на территорию России и получать жилищные сертификаты в ее дальних регионах.﻿ Со ссылкой на Центр национального сопротивления, сообщает Деловая столица.

По информации ЦНС, выезжать мотивируют якобы из соображений безопасности, но общая цель – выселить из региона больше украинцев, говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что россияне применяют разные методы выселения украинцев: от принудительной депортации до финансового поощрения. Враг же завозит на оккупированные территории Украины своих специалистов, которые более лояльны к Кремлю.