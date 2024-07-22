Журналісти дізналися, що "слуга" Жупанін пропускає засідання ВР через "навчання" у Лондоні

Журналісти Bihus.Info з’ясували, що народний депутат фракції "Слуга народу" Андрій Жупанин під час повномасштабної війни регулярно виїжджає за кордон, зокрема на навчання до Лондонської школи бізнесу.﻿﻿ Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info, повідомляє Українська правда.

Журналісти вияснили, що коли у Верховній Раді проходили пленарні засідання 18-20 червня Андрій Жупанин був відсутній.

Можливе пояснення відсутності нардепа журналісти знайшли у його декларації. У 2022 році він вступив на навчання до Лондонської школи бізнесу. Навіть отримав стипендію на часткове покриття вартості навчання у 2023-му.

Також у коментарі виданню Think Лондонської школи бізнесу у квітні 2023 року Андрій Жупанин заявив, що раз на місяць витрачає 54 годин на дорогу, аби 48 годин побути у столиці Великої Британії на навчанні.

Журналістам Bihus.Info політик підтвердив, що востаннє був у Лондоні 8-16 червня. Їздив туди начебто на запрошення депутатів парламенту Великої Британії – Карен Бредлі та Алекса Собела, втім на сторінках згаданих депутатів у цей період були лише зустрічі з їх виборцями та політичні агітації і жодної згадки про заходи, де міг би перебувати Жупанин. Нардеп теж не зміг підтвердити, що бачився з ними чи проводив дипломатичні переговори.

Одразу після закінчення відрядження з 17-го червня Жупанин пішов у відпустку. Цим він пояснив свою відсутність на засіданнях Верховної Ради. Нардеп не відповів на питання про тривалість та місце її проведення. Однак визнав, що присвятив вільний час навчанню.

Водночас дружина Жупанина – Богдана у дні відсутності чоловіка на роботі викладала з ним фото в соцмережах, як ідентифікували журналісти – саме з Лондона. Згодом допис видалили.

Нагадаємо, що за рішенням РНБО від січня 2023 року, держслужбовці не мають права залишати Україну у недержавницьких справах.