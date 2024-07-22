Байден заявив, що не буде достроково йти з Білого дому

Президент США Джо Байден відмовився достроково складати з себе повноваження глави держави на тлі виходу з президентських перегонів﻿. Про це він написав у своїй соцмережі, повідомляє Ділова столиця.

"Ми — Сполучені Штати Америки, і немає нічого неможливого, якщо ми зробимо це разом. Нам просто потрібно пам'ятати, хто ми. Я присвятив своє президентство доказу цього і продовжуватиму робити це сьогодні, завтра і кожного дня, коли маю честь бути вашим президентом" , — наголосив Байден.