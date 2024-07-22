Байден заявил, что не будет досрочно уходить из Белого дома

Президент США Джо Байден отказался досрочно складывать с себя полномочия главы государства на фоне выхода с президентской гонки﻿. Об этом он написал в своей соцсети, сообщает Деловая столица.

"Мы — Соединенные Штаты Америки, и нет ничего невозможного, если мы сделаем это вместе. Нам просто нужно помнить, кто мы. Я посвятил свое президентство доказательству этого и буду продолжать делать это сегодня, завтра и каждый день, когда имею честь быть вашим президентом" , — подчеркнул Байден.