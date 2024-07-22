Гарріс у разі президентства продовжить політику Байдена щодо України - Politico

Очікується, що у разі обрання президентом США Камала Харріс продовжить політику нинішньої адміністрації у питанні російсько-української війни. Про це йдеться у матеріалі Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Аналітики зазначають, якщо чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс буде обрана президентом у листопаді, вона вступить на посаду з досвідом у зовнішній політиці, накопиченим під час її роботи сенатором у період президентства Дональда Трампа, а також перебуванням на посаді віцепрезидента під керівництвом Джо Байдена - одного із найдосвідченіших у міжнародних питаннях президентів в історії Америки.

Найімовірніше, у більшості сфер Гарріс продовжить реалізацію зовнішньополітичних завдань Джо Байдена.

Адміністрація Гарріс, ймовірно, запропонує рішучу підтримку військовим зусиллям України й продовжить ініціативи зі зміцнення альянсів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в умовах геополітичного піднесення Китаю.

Зазначається, що як і Байден, Гарріс рішуче підтримує Україну в її захисті від Росії й, як очікується, здебільшого продовжить його політику. У червні цьогоріч віцепрезидентка представляла США на Глобальному саміті миру, де вона провела свою шосту зустріч із президетом України Володимиром Зеленським. Тоді Гарріс висловила рішучу підтримку трансатлантичного співробітництва щодо підтримки Києва.

Раніше цього року в інтерв’ю NBC News Гарріс сказала, що Україна може й надалі розраховувати на підтримку Вашингтона, оскільки війна затягується.

"Україна потребує нашої підтримки". І ми повинні її надати" , - заявила політикиня.

Крім цього, на цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки Гарріс також підтвердила обіцянку адміністрації Байдена підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Також Politico зазначає, що чинна віцепрезидентка була запеклим критиком диктатора РФ Володимира Путіна, звинувачуючи його в смерті Олексія Навального. Вона розкритикувала напади Росії на українських цивільних осіб як "злочини проти людяності" і пообіцяла притягнути владу в Москві до відповідальності.

Видання додає, що у разі обрання президентом США, Гарріс, ймовірно, продовжить жорстку політику адміністрації Байдена щодо Китаю.