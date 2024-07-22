Xаррис в случае президенства продолжит политику Байдена в отношении Украины - Politico

Ожидается, что в случае избрания президентом США Камала Харрис продолжит политику нынешней администрации в вопросе российско-украинской войны.﻿ Об этом говорится в материале Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Аналитики отмечают, если действующий вице-президент США Камала Харрис будет избрана президентом в ноябре, она вступит в должность с опытом во внешней политике, накопленным во время ее работы сенатором в период президентства Дональда Трампа, а также пребыванием на посту вице-президента под руководством Джо Байдена - одного из самых опытных в международных вопросах президентов в истории Америки.

Скорее всего, в большинстве сфер Харрис продолжит реализацию внешнеполитических задач Джо Байдена.

Администрация Харрис, вероятно, предложит решительную поддержку военным усилиям Украины и продолжит инициативы по укреплению альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в условиях геополитического подъема Китая.

Отмечается, что как и Байден, Харрис решительно поддерживает Украину в ее защите от России и, как ожидается, в основном продолжит его политику. В июне этого года вице-президент представляла США на Глобальном саммите мира, где она провела свою шестую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда Харрис выразила решительную поддержку трансатлантического сотрудничества по поддержке Киева.

Ранее в этом году в интервью NBC News Харрис сказала, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Вашингтона, поскольку война затягивается.

"Украина нуждается в нашей поддержке". И мы должны ее предоставить" , - заявила политик.

Кроме этого, на нынешней Мюнхенской конференции по безопасности Харрис также подтвердила обещание администрации Байдена поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Также Politico отмечает, что действующий вице-президент была яростным критиком диктатора РФ Владимира Путина, обвиняя его в смерти Алексея Навального. Она раскритиковала нападения России на украинских гражданских лиц как "преступления против человечности" и пообещала привлечь власти в Москве к ответственности.

Издание добавляет, что в случае избрания президентом США, Харрис, вероятно, продолжит жесткую политику администрации Байдена в отношении Китая.