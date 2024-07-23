Байден передав повноваження щодо підтримки України Мінфіну і Держдепу США

Президент США Джо Байден делегував свої повноваження щодо закону про підтримку України головам Мінфіну і Держдепартаменту Штатів, повідомляє Українська правда.

У заяві Білого дому зазначається, що міністру фінансів Джанет Єллен і держсекретарю США Ентоні Блінкену передані повноваження, "покладені на президента" низкою пунктів цього закону.

Ідеться про закон "Про відновлення економічного добробуту та створення нових можливостей для українців".

Він, зокрема, стосується й можливості конфіскації заморожених російських активів на користь України.

Раніше у Білому домі повідомили, що Байден не має наміру достроково скласти повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах 2024 року.