Байден передав повноваження щодо підтримки України Мінфіну і Держдепу США
Президент США Джо Байден делегував свої повноваження щодо закону про підтримку України головам Мінфіну і Держдепартаменту Штатів, повідомляє Українська правда.
У заяві Білого дому зазначається, що міністру фінансів Джанет Єллен і держсекретарю США Ентоні Блінкену передані повноваження, "покладені на президента" низкою пунктів цього закону.
Ідеться про закон "Про відновлення економічного добробуту та створення нових можливостей для українців".
Він, зокрема, стосується й можливості конфіскації заморожених російських активів на користь України.
Раніше у Білому домі повідомили, що Байден не має наміру достроково скласти повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах 2024 року.