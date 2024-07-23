Байден передал полномочия по поддержке Украины Минфину и Госдепу США

Президент США Джо Байден делегировал свои полномочия по закону о поддержке Украины главам Минфина и Госдепартамента Штатов, сообщает Украинская правда.

В заявлении Белого дома отмечается, что министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю США Энтони Блинкену переданы полномочия, "возложенные на президента" рядом пунктов этого закона.

Речь идет о законе "О восстановлении экономического благосостояния и создании новых возможностей для украинцев".

Он, в частности, касается и возможности конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден не намерен досрочно сложить полномочия после того, как решил не участвовать в выборах 2024 года.