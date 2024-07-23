ISW: У РФ узаконюють переслідування незгідних з війною проти України

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують, що проєкт нової російської так званої контртерористичної стратегії кодифікує терміни, щоб узаконити переслідування тих, хто не згідний з політикою Кремля і його війною проти України, повідомляє Українська правда.

У звіті зазначають, що Росія робить кроки з кодифікації термінів, що розширюють російське офіційне визначення переслідуваного екстремізму в рамках її постійних зусиль з кримінального переслідування і придушення внутрішньої опозиції Кремлю і його війні в Україні.

Міністерство внутрішніх справ Росії опублікувало 22 липня проєкт нової російської так званої контртерористичної стратегії, яка встановлює юридичні визначення "русофобії" та "ксенофобії", а також змінює визначення "радикалізму", "протидії екстремізму" та "суб'єктів протидії екстремізму".

ISW зазначає, що ці визначення, особливо положення, що формулює підтримку змін до російської Конституції як "радикалізм", намагаються інформаційно пов'язати і навіть визначити опозицію до нинішніх дій і структури російського уряду як етнічну нетерпимість до росіян, які підтримують політику Кремля і війну в Україні, ненависть до російської культури та історії, а також підтримку держав, "недружніх" до Росії у свідомості росіян.

Аналітики додають, що Кремль також, ймовірно, прагне використовувати ці визначення і подальші переслідування, щоб вислужитися перед російськими так званими ультранаціоналістами, оскільки останнім часом Кремль посилює боротьбу з нелегальною міграцією на тлі етнічної напруженості під виглядом боротьби з екстремізмом, але не в змозі адекватно протистояти загрозі ісламського екстремізму в самій Росії.

Нещодавні зусилля Кремля з розширення визначення екстремізму, що підлягає кримінальному переслідуванню, та репресії в інформаційному просторі, вірогідно, були спрямовані на заохочення самоцензури серед інакомислячих росіян, а новий проєкт контртерористичної стратегії, ймовірно, також має на меті переконати росіян, що опозиція політиці та війні Кремля – це опозиція ширшому російському суспільству, культурі та ідеалам.

У пояснювальній записці до проєкту контртерористичної стратегії зазначається, що "вирішення" проблеми внутрішнього екстремізму вимагає змін у "всіх сферах державної політики, включаючи національну, міграційну, молодіжну, культурну та інформаційну (політику)".

У тій же записці також підкреслюється важливість "зміцнення традиційних російських правових і моральних цінностей", одночасно протидіючи поширенню "радикального націоналізму і неонацизму в умовах проведення спеціальної військової операції (війни в Україні) і включення нових територій (незаконно окупованих українських земель)".

Експерти підсумовують: Кремль, ймовірно, спиратиметься на наративи та ідеології, що просувають внутрішній націоналізм, щоб створити інформаційні умови для своєї тривалої військової операції в Україні та майбутньої ворожості до інших держав, які Кремль вважає ворожими, під "русофобськими" та іншими "екстремістськими ярликами".

Ключові висновки ISW за 22 липня