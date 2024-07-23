ISW: В РФ узаконивают преследование несогласных с войной против Украины

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают, что проект новой российской так называемой контртеррористической стратегии кодифицирует термины, чтобы узаконить преследование тех, кто не согласен с политикой Кремля и его войной против Украины, сообщает Украинская правда.

В отчете отмечают, что Россия предпринимает шаги по кодификации терминов, расширяющих российское официальное определение преследуемого экстремизма в рамках ее постоянных усилий по уголовному преследованию и подавлению внутренней оппозиции Кремлю и его войне в Украине.

Министерство внутренних дел России опубликовало 22 июля проект новой российской так называемой контртеррористической стратегии, которая устанавливает юридические определения "русофобии" и "ксенофобии", а также меняет определения "радикализма", "противодействия экстремизму" и "субъектов противодействия экстремизму".

ISW отмечает, что эти определения, особенно положение, формулирующее поддержку изменений в российскую Конституцию как "радикализм", пытаются информационно связать и даже определить оппозицию к нынешним действиям и структуре российского правительства как этническую нетерпимость к русским, которые поддерживают политику Кремля и войну в Украине, ненависть к русской культуре и истории, а также поддержку государств, "недружественных" к России в сознании россиян.

Аналитики добавляют, что Кремль также, вероятно, стремится использовать эти определения и дальнейшие преследования, чтобы выслужиться перед российскими так называемыми ультранационалистами, поскольку в последнее время Кремль усиливает борьбу с нелегальной миграцией на фоне этнической напряженности под видом борьбы с экстремизмом, но не в состоянии адекватно противостоять угрозе исламского экстремизма в самой России.

Недавние усилия Кремля по расширению определения экстремизма, подлежащего уголовному преследованию, и репрессии в информационном пространстве, вероятно, были направлены на поощрение самоцензуры среди инакомыслящих россиян, а новый проект контртеррористической стратегии, вероятно, также имеет целью убедить россиян, что оппозиция политике и войне Кремля – это оппозиция более широкому российскому обществу, культуре и идеалам.

В пояснительной записке к проекту контртеррористической стратегии отмечается, что "решение" проблемы внутреннего экстремизма требует изменений во "всех сферах государственной политики, включая национальную, миграционную, молодежную, культурную и информационную (политику)".

В той же записке также подчеркивается важность "укрепления традиционных российских правовых и моральных ценностей", одновременно противодействуя распространению "радикального национализма и неонацизма в условиях проведения специальной военной операции (войны в Украине) и включения новых территорий (незаконно оккупированных украинских земель) ".

Эксперты подытоживают: Кремль, вероятно, будет опираться на нарративы и идеологии, продвигающие внутренний национализм, чтобы создать информационные условия для своей длительной военной операции в Украине и будущей враждебности к другим государствам, которые Кремль считает враждебными, под "русофобскими" и другими "экстремистскими ярлыками".

Ключевые выводы ISW за 22 июля