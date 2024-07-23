Курс валют НБУ на 23 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 23 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 22 липня знизився до позначки 41.3369 за 1 долар.

Євро подешевшав на 19 коп. до 44.9952 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 20 коп. до 53.4279 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 12 коп. до 46.5401 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 3 коп. до 10.5186 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.336 900 EUR Євро 44.995 200 GBP Фунт стерлінгів 53.427 900 CHF Швейцарський франк 46.540 100 PLN Польський злотий 10.518 600

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.