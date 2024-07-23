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Курс валют НБУ на 23 липня

Курс валют НБУ на 23 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 23 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 22 липня знизився до позначки 41.3369 за 1 долар.

Євро подешевшав на 19 коп. до 44.9952 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 20 коп. до 53.4279 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 12 коп. до 46.5401 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 3 коп. до 10.5186 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.336 900 --0.1543
EUR Євро 44.995 200 --0.1908
GBP Фунт стерлінгів 53.427 900 --0.1953
CHF Швейцарський франк 46.540 100 --0.1212
PLN Польський злотий 10.518 600 --0.0312

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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