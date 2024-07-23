Курс валют НБУ на 23 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 23 липня 2024 року
Курс долара порівняно з 22 липня знизився до позначки 41.3369 за 1 долар.
Євро подешевшав на 19 коп. до 44.9952 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився на 20 коп. до 53.4279 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 12 коп. до 46.5401 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 3 коп. до 10.5186 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.336 900
|EUR
|Євро
|44.995 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.427 900
|CHF
|Швейцарський франк
|46.540 100
|PLN
|Польський злотий
|10.518 600
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.