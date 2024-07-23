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Курс валют НБУ на 23 июля

Курс валют НБУ на 23 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 23 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 22 июля, снизился до отметки 41.3369 за 1 доллар.

Евро подешевел на 19 коп до 44.9952 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 20 коп до 53.4279 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 12 коп до 46.5401 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 3 коп до 10.5186 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.336900 --0.1543
EUR Евро 44.995200 --0.1908
GBP Фунт стерлингов 53.427900 --0.1953
CHF Швейцарский франк 46.540100 --0.1212
PLN Польский злотый 10.518600 --0.0312

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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