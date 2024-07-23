Курс валют НБУ на 23 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 23 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 22 июля, снизился до отметки 41.3369 за 1 доллар.
Евро подешевел на 19 коп до 44.9952 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился на 20 коп до 53.4279 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 12 коп до 46.5401 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 3 коп до 10.5186 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.336900
|EUR
|Евро
|44.995200
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.427900
|CHF
|Швейцарский франк
|46.540100
|PLN
|Польский злотый
|10.518600
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.