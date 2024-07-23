Курс валют НБУ на 23 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 23 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 22 июля, снизился до отметки 41.3369 за 1 доллар.

Евро подешевел на 19 коп до 44.9952 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 20 коп до 53.4279 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 12 коп до 46.5401 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 3 коп до 10.5186 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.336 900 EUR Евро 44.995 200 GBP Фунт стерлингов 53.427 900 CHF Швейцарский франк 46.540 100 PLN Польский злотый 10.518 600

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.