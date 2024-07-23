ППО збила сім "Шахедів", ракета не досягла цілі – Повітряні сили

У ніч на 23 липня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed та ракетою Х-69. Протиповітряна оборона збила сім "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Всього росіяни вдарили по Україні вісьмома безпілотниками Shahed з Курського напрямку. Також з Курської області випустили ракету Х-69.

Під атакою була Сумщина.

"Протиповітряною обороною збито 7 ворожих ударних БпЛА Shahed – 131/136. Внаслідок активної протидії ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучались підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.