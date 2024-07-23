ПВО сбила семь "Шахедов", ракета не достигла цели – Воздушные силы

В ночь на 23 июля русские войска ударили по Украине беспилотниками типа Shahed и ракетой Х-69. Противовоздушная оборона сбила семь "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего россияне ударили по Украине восемью беспилотниками Shahed из Курского направления. Также из Курской области была выпущена ракета Х-69.

Под атакой была Сумщина.

"Противовоздушной обороной сбиты 7 вражеских ударных БпЛА Shahed – 131/136. В результате активного противодействия вражеская управляемая авиационная ракета Х-69 не достигла своей цели" , – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлекались подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил.