На наступному Саміті миру має бути РФ, але не на умовах Путіна – Боррель

Президент Зеленський продовжить шукати шляхи, щоб провести наступну мирну конференцію за участі Росії, але така участь має відбуватися на основі міжнародного права, а не тих "передумов", які Україні висуває Путін. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції у Брюсселі за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ, повідомляє Укрінформ.

Саме так він відповів на запитання про те, чи вважає за можливе скликати наступний Саміт миру вже восени поточного року, і за яких умов до цієї зустрічі можливо долучити Росію.

"Я переконаний в тому, що Президент Зеленський буде продовжувати наступ у цих перемовинах, щоб мати наступну конференцію за присутності Росії. Це реально, безумовно. Ми вже сказали те, що було сказано, - наступний крок вимагає залучення Росії.

Але як треба сприймати те, що президент Путін сказав під час візиту прем’єра Орбана до Москви? Подивіться - це ті передумови, які висуває Путін. Так, зрозуміло, ми маємо покладати надії на мир через дипломатичні переговори, але на певній основі. І це не путінська основа", - зазначив Боррель.

Він повідомив, що під час спілкування з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою європейські урядовці обговорили наступні кроки після Саміту миру у Швейцарії. Вони погодилися, що має бути зроблено більше для залучення якомога ширшої присутності партнерів з усього світу.

"Саміт у Швейцарії мав добрий результат, але він має бути покращений. Близько 90 країн погодилися з підсумковою заявою цієї зустрічі, але ми маємо йти далі, щоб протидіяти російській пропаганді, роз’яснювати та пояснювати всім і кожному у світі, що саме відбувається. Що це Росія здійснює атаку проти України. Щоб нагадати, що є агресор, і є сторона, яка піддається агресії. Що Україна обороняється, і ми допомагаємо Україні у самозахисті" , - сказав високий представник ЄС.