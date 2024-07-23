На следующем Саммите мира должна быть РФ, но не на условиях Путина – Боррель

Президент Зеленский продолжит искать пути, чтобы провести следующую мирную конференцию с участием России, но такое участие должно проходить на основе международного права, а не тех "предпосылок", которые выдвигает Украине Путин. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам, сообщает Укринформ.

Именно так он ответил на вопрос о том, считает ли возможным созвать следующий Саммит мира уже осенью текущего года, и при каких условиях к этой встрече можно присоединить Россию.

"Я убежден в том, что Президент Зеленский будет продолжать наступление в этих переговорах, чтобы иметь следующую конференцию при присутствии России. Это реально, безусловно. Мы уже сказали, что было сказано, - следующий шаг требует привлечения России.

Но как надо воспринимать то, что президент Путин сказал во время визита премьера Орбана в Москву? Посмотрите - это те предпосылки, которые выдвигает Путин. Да, разумеется, мы должны возлагать надежды на мир через дипломатические переговоры, но на определенной основе. И это не путинская основа" - отметил Боррель.

Он сообщил, что во время общения с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой европейские члены правительства обсудили следующие шаги после Саммита мира в Швейцарии. Они согласились, что должно быть сделано больше для привлечения как можно более широкого присутствия партнеров со всего мира.

"Саммит в Швейцарии имел хороший результат, но он должен быть улучшен. Около 90 стран согласились с итоговым заявлением этой встречи, но мы должны идти дальше, чтобы противодействовать российской пропаганде, разъяснять и объяснять всем и каждому в мире, что происходит. Что это Россия совершает атаку против Украины. Чтобы напомнить, что есть агрессор, и есть сторона, которая подвергается агрессии. Что Украина обороняется, и мы помогаем Украине в самозащите" , - сказал высокий представитель ЕС.