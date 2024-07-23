Ізраїль може тимчасово вивести війська з Гази для звільнення заручників – ЗМІ

ЦАХАЛ може тимчасово вивести війська із Сектора Гази для просування угоди зі звільнення заручників. Посередник Єгипет за підтримки США намагаються укласти угоду.﻿ Про це повідомляє The Jerusalem Post, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорить угоду з американськими чиновниками під час візиту до Вашингтона. Він узяв із собою звільнених заручників та їхніх родичів, щоб підкреслити прихильність угоді.

Нетаньяху піддався критиці за недостатню гнучкість, особливо в питанні контролю над безпекою в Газі. Джерела видання повідомили, що Ізраїль не зазнає значних втрат у плані безпеки, якщо виведе війська з Гази на 42 дні для звільнення від 18 до 33 заручників. Оголошення про загибель двох заручників у полоні підкреслює терміновість звільнення.

Джерела в оборонному відомстві стверджували, що Ізраїль у той чи інший момент вивів свої війська з усіх районів Сектора Газа. У понеділок ЦАХАЛ знову зайняв Хан-Юніс, де не було ізраїльських солдатів із 7 квітня. Північна частина Гази перебувала під контролем ЦАХАЛу із середини січня, але війська тимчасово були відсутні до повторного вторгнення.

Високопоставлені джерела стверджують, що безпеку Філадельфійського коридору можна забезпечити навіть після відходу ЦАХАЛу, і за необхідності війська зможуть швидко повернутися. ХАМАС накопичив достатньо зброї на півночі Гази, щоб його бійці могли повернутися беззбройними і взяти зброю зі схованок.

Джерела вважають, що Нетаньяху гальмував і намагався саботувати угоду, але сподіваються, що він її підпише, щоб повернути сили ЦАХАЛу і отримати частину заручників. Сам Нетаньяху стверджує, що робить усе можливе для угоди і що ключові моменти безпеки необхідні для поразки ХАМАС.

Нагадаємо, ХАМАС нещодавно схвалив підтримувану США пропозицію щодо поетапного припинення вогню в Газі, відмовившись від вимоги повного припинення війни Ізраїлем. Перший мирний план провалився через небажання Ізраїлю припиняти бойові дії до ліквідації керівництва ХАМАС.