Израиль может временно вывести войска из Газы для освобождения заложников – СМИ
ЦАХАЛ может временно вывести войска из Сектора Газа для продвижения сделки по освобождению заложников. Посредник Египет при поддержке США пытаются заключить соглашение. Об этом сообщает The Jerusalem Post, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит сделку с американскими чиновниками во время визита в Вашингтон. Он взял с собой освобожденных заложников и их родственников, чтобы подчеркнуть приверженность соглашению.
Нетаньяху подвергся критике за недостаточную гибкость, особенно в вопросе контроля над безопасностью в Газе. Источники издания сообщили, что Израиль не понесет значительных потерь в плане безопасности, если выведет войска из Газы на 42 дня для освобождения от 18 до 33 заложников. Объявление о гибели двух заложников в плену подчеркивает срочность освобождения.
Источники в оборонном ведомстве утверждали, что Израиль в тот или иной момент вывел свои войска из всех районов Сектора Газа. В понедельник ЦАХАЛ снова занял Хан-Юнис, где не было израильских солдат с 7 апреля. Северная часть Газы находилась под контролем ЦАХАЛа с середины января, но войска временно отсутствовали до повторного вторжения.
Высокопоставленные источники утверждают, что безопасность Филадельфийского коридора может быть обеспечена даже после ухода ЦАХАЛа, и при необходимости войска смогут быстро вернуться. ХАМАС накопил достаточно оружия на севере Газы, чтобы его бойцы могли вернуться безоружными и взять оружие из тайников.
Источники считают, что Нетаньяху тормозил и пытался саботировать сделку, но надеются, что он ее подпишет, чтобы вернуть силы ЦАХАЛа и получить часть заложников. Сам Нетаньяху утверждает, что делает все возможное для сделки и что ключевые моменты безопасности необходимы для поражения ХАМАС.
Напомним, ХАМАС недавно одобрил поддерживаемое США предложение по поэтапному прекращению огня в Газе, отказавшись от требования полного прекращения войны Израилем. Первый мирный план провалился из-за нежелания Израиля прекращать боевые действия до ликвидации всего руководства ХАМАС.