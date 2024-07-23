У РФ заявили про атаку дронів на пором в порту "Кавказ": є загиблий

Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив, що вранці 23 липня начебто українські безпілотники атакували поромне судно росіян в порту "Кавказ", повідомляє Українська правда.

"Цього ранку безпілотниками було атаковано поромне судно в порту "Кавказ" , – повідомив чиновник.

Він стверджує, що атаку здійснили українські БПЛА, після чого сталося займання.

Російський губернатор повідомив, що наразі пожежа локалізована, на місці працюють екстрені служби.

За даними Кондратьєва, також серед членів екіпажу і співробітників порту є постраждалі та загиблий.