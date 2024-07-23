В РФ заявили об атаке дронов на паром в порту "Кавказ": есть погибший

Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев заявил, что утром 23 июля якобы украинские беспилотники атаковали паромное судно россиян в порту "Кавказ", сообщает Украинская правда.

"Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту "Кавказ" , – сообщил чиновник.

Он утверждает, что атаку совершили украинские БПЛА, после чего произошло возгорание.

Российский губернатор сообщил, что сейчас пожар локализован, на месте работают экстренные службы.

По данным Кондратьева, также среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший.