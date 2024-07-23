Міненерго: Туреччина допоможе з відновленням енергосистеми України

Туреччина долучиться до допомоги Україні з відновлення енергосектору і нарощуванням потужностей розподіленої генерації. Про це заявили у міністерстві енергетики України, повідомляє Європейська правда.

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч з послом Туреччини в Україні. Мустафою Левентом Більгеном.

Вона розповіла послу про складну ситуацію в енергосистемі України, що склалася внаслідок масованих російських ударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури.

"Важливим завданням є проведення ремонтів і відновлення енергооб’єктів, де це можливо, а також підвищення енергонезалежності українців через розвиток розподіленої генерації. І ми радо вітаємо участь турецьких компаній у цьому важливому процесі" , – сказала Гринчук.

На зустрічі обговорювали напрямки двосторонньої співпраці у відновленні українського енергосектору, постачанні необхідного обладнання та залученні технічної та експертної підтримки турецьких фахівців.