Минэнерго: Турция поможет с восстановлением энергосистемы Украины
Турция присоединится к помощи Украине по восстановлению энергосектора и наращиванию мощностей распределенной генерации. Об этом заявили в министерстве энергетики Украины, сообщает Европейская правда.
Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук провела встречу с послом Турции в Украине. Мустафой Левентом Бильгеном.
Она рассказала послу о сложной ситуации в энергосистеме Украины, сложившейся в результате массированных российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
"Важной задачей является проведение ремонтов и восстановление энергообъектов, где это возможно, а также повышение энергонезависимости украинцев через развитие распределенной генерации. И мы с радостью приветствуем участие турецких компаний в этом важном процессе", – сказала Гринчук.
На встрече обсуждали направления двустороннего сотрудничества в восстановлении украинского энергосектора, поставке необходимого оборудования и привлечении технической и экспертной поддержки турецких специалистов.