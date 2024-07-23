Минэнерго: Турция поможет с восстановлением энергосистемы Украины

Турция присоединится к помощи Украине по восстановлению энергосектора и наращиванию мощностей распределенной генерации. Об этом заявили в министерстве энергетики Украины, сообщает Европейская правда.

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук провела встречу с послом Турции в Украине. Мустафой Левентом Бильгеном.

Она рассказала послу о сложной ситуации в энергосистеме Украины, сложившейся в результате массированных российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

"Важной задачей является проведение ремонтов и восстановление энергообъектов, где это возможно, а также повышение энергонезависимости украинцев через развитие распределенной генерации. И мы с радостью приветствуем участие турецких компаний в этом важном процессе" , – сказала Гринчук. ﻿

На встрече обсуждали направления двустороннего сотрудничества в восстановлении украинского энергосектора, поставке необходимого оборудования и привлечении технической и экспертной поддержки турецких специалистов.