Знесення садиби Зеленських у Києві: власнику оголосили підозру

Національна поліція повідомила про підозру одному із власників історичного особняка у Києві, який знесли 19 липня для будівництва нової багатоповерхівки. Про це повідомила Київська міська прокуратура, повідомляє ЛігаБізнес.

За даними слідства, 32-річний чоловік, напевне знаючи про арешт будівлі із забороною користування, розпорядження та відчуження, сказав будівельникам її демонтувати.

Йому інкримінують умисне знищення майна, на яке судом накладено арешт (ч. 1 ст. 388 КК України). Санкція цієї статті передбачає до двох років обмеження волі.

Знищений особняк, відомий як будинок родини Євменія Зеленського, знаходився на вулиці Кониського, 22. Він був збудований у 1890 році, але не був внесений до Державного реєстру нерухомих памʼяток.

У реєстрі речових прав вказано, що будинок належить Єгору Сібілеву (38%) і Михайлу Гречку (власник ТОВ "Тургенєв Білд", 62%). З 27 лютого 2024 року будівля перебуває під арештом за рішенням Шевченківського районного суду Києва.

На місці садиби Зеленського збираються будувати другу чергу клубного будинку Turgenev (колишня назва вулиці Кониського – Тургенєвська). Спроби розібрати садибу почались ще у 2018 році й увінчалися успіхом 19 липня 2024 року.

Знесення будівлі викликало значний резонанс у Києві. 22 квітня у міській раді відбулося позачергове засідання консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, на якій представник власника будівлі повідомив про його готовність відновити будівлю і повернути її до стану, в якому вона перебувала до пошкодження.

Сторони дійшли згоди щодо підписання відповідного меморандуму між власником, Департаментом охорони культурної спадщини та представниками громади.

Нагадаємо, 20 липня Офіс генпрокурора повідомив про початок кримінального провадження за фактом знесення садиби Зеленських.

Міська влада Києва готує позов проти забудовника, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та до власників будівлі.