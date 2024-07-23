Снос усадьбы Зеленских в Киеве: владельцу объявили подозрение

Национальная полиция сообщила о подозрении одному из владельцев исторического особняка в Киеве, который снесли 19 июля для строительства новой многоэтажки. Об этом заявили в Киевской городской прокуратуре, сообщает Лига.Бизнес.

По данным следствия, 32-летний мужчина, наверняка зная об аресте здания с запретом пользования, распоряжения и отчуждения, сказал строителям его демонтировать.

Ему инкриминируют умышленное уничтожение имущества, на которое судом наложен арест (ч. 1 ст. 388 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает до двух лет ограничения свободы.

Уничтоженный особняк, известный как дом семьи Евмения Зеленского, находился на улице Конисского, 22. Он был построен в 1890 году, но не был внесен в Государственный реестр недвижимых памятников.

В реестре вещных прав указано, что здание принадлежит Егору Сибилеву (38%) и Михаилу Гречко (владелец ООО "Тургенев Билд", 62%). С 27 февраля 2024 года здание находится под арестом по решению Шевченковского районного суда Киева.

На месте усадьбы Зеленского собираются строить вторую очередь клубного дома Turgenev (прежнее название улицы Конисского – Тургеневская). Попытки разобрать усадьбу начались еще в 2018 году и увенчались успехом 19 июля 2024 года.

Снос здания вызвал значительный резонанс в Киеве. 22 апреля в городском совете состоялось внеочередное заседание консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия, на котором представитель владельца здания сообщил о его готовности восстановить здание и вернуть его в состояние, в котором оно находилось до повреждения.

Стороны пришли к соглашению о подписании соответствующего меморандума между собственником, Департаментом охраны культурного наследия и представителями общины.

Напомним, 20 июля Офис генпрокурора сообщил о начале уголовного производства по факту сноса усадьбы Зеленских.

Городские власти Киева готовят иск против застройщика, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и к владельцам здания.