У низці регонів зменшили обсяг відключень: активізувалися сонячні електростанції

У низці областей України до 14:00 буде менше відключень через активну роботу сонячних електростанцій.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

"Завдяки активізації роботи СЕС (сонячних електростанцій, - ред.) до 14:00 скасовується одна черга відключень у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях" , – йдеться в повідомленні.

З 14:00 до 24:00 будуть діяти три черги відключень.

Планується протягом доби запоанований імпорт електрики з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 24 873 МВт*год, з максимальною потужністю 1 251 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.

На ранок через негоду залишаються без енергоживлення 14 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях. Через бойові дії та з інших причин повністю та частково знеструмлені 503 населені пункти.

Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин знеструмлювалися споживачі у Київській області.