В ряде регонов уменьшили объем отключений: активизировались солнечные электростанции

В ряде областей Украины к 14:00 будет меньше отключений из-за активной работы солнечных электростанций.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Благодаря активизации работы СЭС (солнечных электростанций - ред.) до 14:00 отменяется одна очередь отключений во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях" , - говорится в сообщении.

С 14:00 до 24:00 будут действовать три очереди отключений.

Планируется в течение суток импортируемого электричества из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 24 873 МВт*ч, с максимальной мощностью 1 251 МВт. Экспорт не производится и не предусматривается.

На утро из-за непогоды остаются без энергопитания 14 населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях. Из-за боевых действий и по другим причинам полностью и частично обесточены 503 населенных пункта.

Из-за боевых действий обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам обесточены потребители в Киевской области.