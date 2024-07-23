Безугла залишиться в комітеті з нацбезпеки: у Раді зірвали кворум

Члени регламентного комітету Верховної Ради України зірвали кворум під час голосування за виключення народної депутатки Мар’яни Безуглої з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це заявила народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз, повідомляє Укрінформ.

"Щойно регламентний комітет Верховної Ради України під час розгляду проєкту Постанови Комітету з питань нацбезпеки та розвідки про зняття Мар’яни Безуглої з посади заступника Голови комітету - зірвали кворум" , - поінформувала вона.

За її словами, розгляд питання зірвали народні депутати від фракції "Слуга народу" Людмила Марченко, Артем Культенко, Оксана Гринчук, Андрій Кострійчук, а також депутат від "Платформа за життя та мир" Михайло Папієв.

"Відтак, Безугла продовжуватиме свою деструктивну діяльність, як член комітету нацбезпеки та розвідки, як людина яка внесена в базу Миротворець, як людина, яка фактично призведе до блокування роботи комітету в закритому режимі, адже представники сектору безпеки і оборони відмовляються працювати в режимі таємно за її присутності" , - наголосила Фріз.

Нагадаємо, раніше члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримали проєкт постанови про виключення з його складу заступниці голови комітету Марʼяни Безуглої.

Безуглу зняли з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитку.

Раніше Безугла звернулася до Державного бюро розслідувань зі скаргою на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Вона звинувачує його у перешкоджанні її депутатській діяльності.