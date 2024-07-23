Безуглая останется в комитете по нацбезопасности: в Раде сорвали кворум

Члены регламентного комитета Верховной Рады Украины сорвали кворум во время голосования за исключение народной депутатки Марьяны Безуглой из комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом заявила народная депутат от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз, сообщает Укринформ.

"Только что регламентный комитет Верховной Рады Украины во время рассмотрения проекта Постановления Комитета по вопросам нацбезопасности и разведки о снятии Марьяны Безуглой с должности заместителя Председателя комитета - сорвали кворум" , - проинформировала она.

По ее словам, рассмотрение вопроса сорвали народные депутаты от фракции "Слуга народа" Людмила Марченко, Артем Культенко, Оксана Гринчук, Андрей Кострийчук, а также депутат от "Платформы за жизнь и мир" Михаил Папиев.

"Следовательно, Безугла будет продолжать свою деструктивную деятельность, как член комитета нацбезопасности и разведки, как человек внесенный в базу Миротворец, как человек, который фактически приведет к блокированию работы комитета в закрытом режиме, ведь представители сектора безопасности и обороны отказываются работать в режиме тайно за ее присутствия" , - подчеркнула Фриз.

Напомним, ранее члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержали проект постановления об исключении из его состава заместителя председателя комитета Марьяны Безуглой.

Безуглую сняли с должности председателя подкомитета по гражданскому демократическому надзору и контролю Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и развития.

Ранее Безуглая обратилась в Государственное бюро расследований с жалобой на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Она обвиняет его в препятствовании ее депутатской деятельности.