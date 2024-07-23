Покинуту на Карибах яхту російського олігарха продали за 40 млн доларів

Яхту Alfa Nero, яку кинув на Карибах російський олігарх Андрій Гур'єв, потрапивши під санкції через вторгнення Росії в Україну, продали за $40 млн новому власнику. Про це розказав посол Антигуа і Барбуди в США Рональд Сандерс агентству Bloomberg, повідомляє ЛігаБізнес.

Він відмовився назвати покупця, пославшись на угоду про нерозголошення.

Антигуа і Барбуда два роки намагалася продати яхту Alfa Nero.

Спочатку її хотів купити колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт за $67,6 млн, але потім передумав через юридичні труднощі.

Увесь цей час судно стояло в гавані Фалмут на Антигуа. Обслуговування яхти обходилося країні у понад $100 000 на місяць.

80-метрова яхта, яку кинув російський олігарх, побудована у 2007 році. На судні облаштовано шість кают для розміщення 12 гостей і 14 кают для 28 членів екіпажу. Яхту побудувала корабельня Oceanco Yachts.

62-річний Андрій Гур'єв з 2013 до 2022 року обіймав посаду директора російського виробника добрив ФосАгро. Він придбав яхту у 2014 році за $120 млн.