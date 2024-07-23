Брошенную на Карибах яхту российского олигарха продали за 40 млн долларов

Яхта Alfa Nero, которую бросил на Карибах российский олигарх Андрей Гурьев, попав под санкции из-за вторжения России в Украину, продана за $40 млн новому владельцу. Об этом рассказал посол Антигуа и Барбуды в США Рональд Сандерс агентству Bloomberg, сообщает Лига.Бизнес.

Он отказался назвать покупателя, сославшись на договор о неразглашении.

Антигуа и Барбуда два года пытались продать яхту Alfa Nero.

Сначала ее хотел купить бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт за $67,6 млн, но затем передумал из-за юридических трудностей.

Все это время судно стояло в гавани Фалмута на Антигуа. Обслуживание яхты обходилось стране более чем в $100 000 в месяц.

80-метровая яхта, брошенная российским олигархом, построена в 2007 году. На судне оборудованы шесть кают для размещения 12 гостей и 14 кают для 28 членов экипажа. Яхту построила верфь Oceanco Yachts.

62-летний Андрей Гурьев с 2013 по 2022 год занимал должность директора российского производителя удобрений ФосАгро. Он купил яхту в 2014 году за $120 млн.