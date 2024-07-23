Суд у Хорватії скасував арешт яхти Медведчука – нардеп

Окружний суд хорватського міста Спліт ухвалив рішення про скасування арешту на яхту Royal Romance Віктора Медведчука. Про це йдеться у щомісячному аналізі результатів діяльності Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), оприлюдненому народним депутатом Ярославом Железняком, повідомляє Укрінформ.

"25 червня окружний суд м.Спліт ухвалив рішення про скасування арешту на яхту Royal Romance. В рішенні зазначено, що підставою скасування є ненадання обвинувального акту по кримінальній справі від Офісу генерального прокурора. На даний час активи Медведчука (в тому числі яхта) заблоковані рішенням постійно діючої урядової робочої групи з питань санкцій Республіки Хорватія" , - йдеться у дайджесті.

Окружний суд м. Спліт у відповідь на запит з боку Офісу генерального прокурора України у квітні 2022 року наклав арешт на майно підозрюваного на 2 роки. Рішення хорватського суду передбачає, що кожні три місяці ОГП буде перевірятися наявність подальших умов для застування тимчасових заходів та прийматися рішення про їхнє продовження або скасування. Загалом ОГП направив 6 запитів про продовження строку арешту яхти, які хорватська сторона задовольнила та успішно виконала.

Раніше стало відомо, що обраний у травні 2024 року аукціонний дім, який мав розпочати реалізацію активу, відмовився від угоди, як і попередній переможець. Автори аналітичного звіту зауважують, що це сталося внаслідок роботи адвокатів Медведчука – міжнародної юридичної компанії Steptoe.

Реалізація яхти зараз є неможливою.

"Тобто затягування в розслідуванні кримінальних проваджень проти зрадника України Віктора Медведчука призвели до того, що арешт яхти в одному з чотирьох проваджень проти нього скасовано, а АРМА не може виконати національні рішення судів з реалізації судна. Більш того, така ситуація загрожує тим, що Україна може взагалі втратити цей дороговартісний актив" , - зауважують автори звіту.

Як повідомлялося, у травні 2024 року яхта Royal Romance отримала свідоцтво про право плавання під державним прапором України, відповідні зміни вже внесені до Міжнародної морської організації.