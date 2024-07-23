Суд в Хорватии отменил арест яхты Медведчука – нардеп

Окружной суд хорватского города Сплит принял решение об отмене ареста на яхту Royal Romance Виктора Медведчука. Об этом говорится в ежемесячном анализе результатов деятельности Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), обнародованном народным депутатом Ярославом Железняком, сообщает Укринформ.

"25 июня окружной суд г.Сплит принял решение об отмене ареста на яхту Royal Romance. В решении указано, что основанием отмены является непредоставление обвинительного акта по уголовному делу от Офиса генерального прокурора. В настоящее время активы Медведчука (в том числе яхта) заблокированы решением постоянно действующей правительственной рабочей группы по санкциям Республики Хорватия" , - говорится в дайджесте.

Окружной суд сплит в ответ на запрос со стороны Офиса генерального прокурора Украины в апреле 2022 года наложил арест на имущество подозреваемого на 2 года. Решение хорватского суда предусматривает, что каждые три месяца ОГП будет проверяться наличие дальнейших условий для прохождения временных мер и приниматься решение об их продлении или отмене. В общей сложности ОГП направил 6 запросов о продлении срока ареста яхты, которые хорватская сторона удовлетворила и успешно выполнила.

Ранее стало известно, что избранный в мае 2024 аукционный дом, который должен был начать реализацию актива, отказался от соглашения, как и предыдущий победитель. Авторы аналитического отчета отмечают, что это произошло в результате работы адвокатов Медведчука – международной юридической компании Steptoe.

Реализация яхты сейчас невозможна.

"То есть затягивание в расследовании уголовных производств против предателя Украины Виктора Медведчука привели к тому, что арест яхты в одном из четырех производств против него отменен, а АРМА не может выполнить национальные решения судов по реализации судна. Более того, такая ситуация грозит тем, что Украина может вообще потерять этот дорогостоящий актив" , - отмечают авторы отчета.

Как сообщалось, в мае 2024 года яхта Royal Romance получила свидетельство о праве плавания под государственным флагом Украины, соответствующие изменения уже внесены в Международную морскую организацию.