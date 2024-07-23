У Києві заборонили купатися на 15 пляжах: список

У Києві на 15 пляжах заборонили купатися, оскільки вода не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Попри те, що пляжний сезон 2024 року в столиці не оголошено, комунальне підприємство "Плесо" продовжує моніторинг якості води. Минулого тижня перевірили пляжі: "Золотий", "Передмістна Слобідка", "Чорторий", "Наталка", "Центральний", "Молодіжний", "Дитячий", "Венеція", "Веселка", "Галерний", "Тельбін", "Райдуга", "Троєщина", "Вербний", "Пуща-Водиця".

Результати показали, що вода не відповідає нормам. Індекс ЛКП (лактопозитивна кишкова паличка) вказує на бактеріологічну забрудненість. Кишкова паличка може викликати кишкові інфекції, запалення сечовивідних шляхів і інші захворювання. Купання на цих пляжах заборонено.

Симптоми гострої кишкової інфекції, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря:

сухість у роті та горлі;

підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;

переймоподібні болі в животі;

незначне сечовипускання або його відсутність.

Нагадаємо, раніше КМДА взагалі не рекомендувала киянам відвідувати пляжі й зони відпочинку з міркувань безпеки.