В Киеве запретили купаться на 15 пляжах: список

В Киеве на 15 пляжах запретили купаться, поскольку вода не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Несмотря на то, что пляжный сезон 2024 года в столице не объявлен, коммунальное предприятие "Плесо" продолжает мониторинг качества воды. На прошлой неделе проверили пляжи: "Золотой", "Предместная Слободка", "Черторий", "Наталка", "Центральный", "Молодежный", "Детский", "Венеция", "Радуга", "Галерный", "Тельбин", "Радуга", "Троещина", "Вербный", "Пуща-Водица".

Результаты показали, что вода не соответствует нормам. Индекс ЛКП (лактопозитивная кишечная палочка) указывает на бактериологическую загрязненность. Кишечная палочка может вызвать кишечные инфекции, воспаление мочевыводящих путей и другие заболевания. Купание на этих пляжах запрещено.

Симптомы острой кишечной инфекции, при которых нужно немедленно обратиться к врачу:

сухость во рту и горле;

повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;

схваткообразные боли в животе;

незначительное мочеиспускание или его отсутствие.

Напомним, ранее КГГА вообще не рекомендовала киевлянам посещать пляжи и зоны отдыха по соображениям безопасности.