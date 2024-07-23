Україна отримає майже 4 млрд доларів гранту від США – Шмигаль

Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення гранту на 3,9 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки. Кошти надійдуть через структури Світового банку. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Уряд направить ці гроші на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки. Очікуємо на надходження цього гранту вже найближчим часом" , - сказав він.

Шмигаль також повідомив, що Україна виконала індикатори другого кварталу 2024 року для програми Ukraine Facility.

"Маємо позитивну оцінку від Єврокомісії. Мова йде про реформи в бюджетній, митній, антикорупційній та енергетичній сферах" , - сказав прем'єр та додав, що Україна розраховує на наступний транш від ЄС в розмірі 4,1 млрд євро вже у вересні цього року.

Нагадаємо, Україна не отримувала цього року допомоги від США. У квітні Конгрес США схвалив пакет підтримки Києва на 61 млрд доларів, більша частина з яких піде на військову допомогу, а частина на бюджетну підтримку.

З початку року Україна отримала 14 млрд доларів бюджетної підтримки з боку ЄС, МВФ та країн Заходу. Київ розраховує, що за рік допомога становитиме 38 млрд доларів. Наступного року допомога скоротиться, але Україна може отримати кредит на 50 млрд доларів під заморожені російські активи.