Украина получит почти 4 млрд долларов гранта от США – Шмыгаль

Кабинет министров принял решение о привлечении гранта в 3,9 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки. Средства поступят через структуры Всемирного банка. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Правительство направит эти деньги на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также программам социальной поддержки. Ожидаем поступления этого гранта уже в ближайшее время" , - сказал он.

Шмыгаль также сообщил, что Украина выполнила индикаторы второго квартала 2024 для программы Ukraine Facility.

"У нас есть положительная оценка от Еврокомиссии. Речь идет о реформах в бюджетной, таможенной, антикоррупционной и энергетической сферах" , - сказал премьер и добавил, что Украина рассчитывает на следующий транш от ЕС в размере 4,1 млрд евро уже в сентябре этого года.

Напомним, Украина не получала в этом году помощи от США. В апреле Конгресс США одобрил пакет поддержки Киева на 61 млрд долларов, большая часть которых пойдет на военную помощь, а часть на бюджетную поддержку.

С начала года Украина получила 14 млрд долларов бюджетной поддержки со стороны ЕС, МВФ и стран Запада. Киев рассчитывает, что через год помощь составит 38 млрд долларов. В следующем году помощь сократится, но Украина может получить кредит в 50 млрд долларов под замороженные российские активы.