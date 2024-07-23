Дуров повідомив про новий рекорд активних користувачів Telegram

Telegram досяг 950 мільйонів активних користувачів і планує перетнути позначку в 1 мільярд цього року. Про це заявив засновник месенджера Павло Дуров, повідомляє Ліга.net.

Компанія також планує запустити магазин застосунків і вбудований браузер з підтримкою web3-сторінок. У грудні 2022 року Telegram розпочав аукціонні торги на блокчейні TON і зосередився на створенні мінізастосунків та ігор, що використовують криптовалюту для транзакцій.

Крім того, компанія почала ділитися доходами від реклами з власниками каналів, роздаючи їм токени у блокчейні TON. Однак Telegram також має проблеми із шахрайством та крадіжками токенів, з якими активно бореться, розповів Дуров на своєму каналі.