Дуров сообщил о новом рекорде активных пользователей Telegram

Telegram достиг 950 миллионов активных пользователей и планирует пересечь отметку в 1 миллиард в нынешнем году. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров, сообщает Лига.net.

Компания также планирует запустить магазин приложений и встроенный браузер с поддержкой web3-страниц. В декабре 2022 года Telegram приступил к аукционным торгам на блокчейне TON и сосредоточился на создании мини-приложений и игр, использующих криптовалюту для транзакций.

Кроме того, компания начала делиться доходами от рекламы с владельцами каналов, раздавая им токены в блокчейне TON. Однако Telegram также испытывает проблемы с мошенничеством и воровством токенов, с которыми активно борется.