Євросоюз починає діалог з Вірменією про безвізовий режим

Єврокомісія розпочинає діалог з Вірменією щодо лібералізації візового режиму, у продовження рішення очільників МЗС країн Євросоюзу на зустрічі у понеділок, повідомляє Європейська правда.

Європейська комісія повідомила, що розпочала практичну реалізацію рішення міністрів закордонних справ країн ЄС.

"У продовження рішення Ради із закордонних справ, Єврокомісія запускає з Вірменією діалог щодо лібералізації візового режиму. Цей процес допоможе Вірменії досягти довгострокової мети – безвізового режиму з ЄС" , – йдеться у комюніке.

"Цей діалог призведе до реформ у важливих сферах, зокрема щодо надійності документів для подорожей, управління кордонами, міграції та притулку, громадського порядку, міжнародних відносин, а також у питаннях, пов’язаних з фундаментальними правами… Єврокомісія буде ретельно відстежувати прогрес у цих питаннях у тісній співпраці з Європарламентом і Радою ЄС" , – додали у заяві.

З 2014 року між ЄС та Вірменією діє угода про спрощення візового режиму.

Також 22 липня Рада ЄС схвалила першу в історії військову підтримку для Вірменії.