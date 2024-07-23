Евросоюз начинает диалог с Арменией о безвизовом режиме с Арменией

Еврокомиссия начинает диалог с Арменией по либерализации визового режима, в продолжение решения руководителей МИД стран Евросоюза на встрече в понедельник, сообщает Европейская правда.

Европейская комиссия сообщила, что начала практическую реализацию решения министров иностранных дел стран ЕС.

"В продолжение решения Совета по иностранным делам, Еврокомиссия запускает с Арменией диалог по либерализации визового режима. Этот процесс поможет Армении достичь долгосрочной цели – безвизового режима с ЕС" , – говорится в коммюнике.

"Этот диалог приведет к реформам в важных сферах, в частности относительно надежности документов для путешествий, управления границами, миграции и убежища, общественного порядка, международных отношений, а также в вопросах, связанных с фундаментальными правами... Еврокомиссия будет тщательно отслеживать прогресс в этих вопросах в тесном сотрудничестве с Европарламентом и Советом ЕС" , – добавили в заявлении.

С 2014 года между ЕС и Арменией действует соглашение об упрощении визового режима.

Также 22 июля Совет ЕС одобрил первую в истории военную поддержку для Армении.