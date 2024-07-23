У МЗС Китаю розповіли, чого очікують від візиту Кулеби

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на переговорах із українським колегою Дмитром Кулебою під час його візиту до КНР закликатиме до припинення вогню й мирного врегулювання конфлікту, попри російську окупацію українських територій, повідомляє Укрінформ.

Такий висновок випливає із відповіді на брифінгу речниці МЗС Китаю Мао Нін на запитання про очікування Пекіна від візиту українського топдипломата.

«Китайська сторона продовжить стояти на стороні миру, надавати підтримку зміцненню консенсусу в міжнародній спільноті та спільно шукати реальні шляхи врегулювання «кризи в Україні» (так у Китаї називають російську агресію проти України – ред.) політичними методами», - сказала Мао.

За словами речниці, «Китай завжди був за припинення вогню, а мирне врегулювання кризи відповідає інтересам кожної зі сторін».

У своїй відповіді китайська дипломатка не згадала про необхідність дотримання принципів Статуту ООН у частині поваги до суверенітету й територіальної цілісності держав, що вимагає від країни-агресора звільнити окуповані українські території.

Офіційні особи Китаю у своїх заявах із приводу російської агресії від лютого не згадують про відновлення територіальної цілісності України як обов’язкову умову завершення розв’язаної Москвою війни, натомість генерують різного роду «мирні ініціативи» й «консенсуси» щодо врегулювання «української кризи», виконання яких повністю вигідне Росії.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23-25 липня здійснить візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї.