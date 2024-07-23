Єврокомісія запустила антимонопольне розслідування проти Glovo

Європейська комісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування, щоб оцінити, чи порушили компанії з онлайн-замовлення та доставки їжі Delivery Hero та Glovo правила ЄС щодо конкуренції, повідомляє ЛігаБізнес.

Це перше розслідування Єврокомісії щодо антиконкурентних угод, які могли мати місце у контексті володіння міноритарним пакетом акцій одного оператора у компанії-конкуренті.

Delivery Hero зі штаб-квартирою в Німеччині - це компанія, що працює у сфері замовлення та доставки їжі. Нині вона представлена ​​у більш ніж 70 країнах світу та співпрацює з більш ніж 500 000 ресторанів. Delivery Hero котирується на Франкфуртській фондовій біржі.

Glovo, головний офіс якої розміщений в Іспанії, – це компанія, що працює у сфері замовлення та доставки їжі. Нині представлена ​​у більш ніж 1300 містах у 25 країнах по всьому світу. У липні 2022 року Delivery Hero придбала більшу частину акцій Glovo, і Glovo стала дочірньою компанією Delivery Hero.

Щомісяця в усьому світі платформою Glovo користуються понад 5 млн активних клієнтів, замовлення доставляють понад 70 000 кур’єрів, а кількість асоційованих партнерів досягає 150 000.

В Україні сервіс Glovo розпочав роботу у жовтні 2018 року і зараз представлений у 37 містах.