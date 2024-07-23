Еврокомиссия запустила антимонопольное расследование против Glovo

Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушили ли компании по онлайн-заказу и доставке еды Delivery Hero и Glovo правила ЕС по конкуренции, сообщает Лига.Бизнес.

Это первое расследование Еврокомиссии по антиконкурентным соглашениям, которые могли иметь место в контексте владения миноритарным пакетом акций одного оператора в компании-конкуренте.

Delivery Hero со штаб-квартирой в Германии – это компания, работающая в сфере заказа и доставки еды. В настоящее время она представлена ​​более чем в 70 странах мира и сотрудничает с более чем 500 000 ресторанов. Delivery Hero котируется на Франкфуртской фондовой бирже.

Glovo, головной офис которой расположен в Испании, – это компания, работающая в сфере заказа и доставки еды. В настоящее время представлена ​​в более чем 1300 городах в 25 странах по всему миру. В июле 2022 года Delivery Hero приобрела большую часть акций Glovo и Glovo стала дочерней компанией Delivery Hero.

Ежемесячно по всему миру платформой Glovo пользуются более 5 млн активных клиентов, заказы доставляют более 70 000 курьеров, а количество ассоциированных партнеров достигает 150 000.

В Украине сервис Glovo приступил к работе в октябре 2018 года и сейчас представлен в 37 городах.