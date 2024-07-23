Один з найбільших держбанків Китаю пішов з Московської біржі

Один з найбільших державних банків Китаю, Bank of China, припинив співпрацю з Московською біржею після того, як вона потрапила під санкції США. ﻿Про це пише російське видання The Moscow Times, повідомляє Економічна правда.

Раніше "дочка" китайської кредитної організації - АТ "Бенк оф Чайна" - виконував функції клірингового банку по юаню, забезпечуючи проведення всіх операцій в китайській валюті на біржовому ринку.

Наразі кліринг операцій з юанем здійснює ICBC Bank - другий держбанк Китаю -, проте його діяльність також може бути припинена: ліцензія Мінфіну США, що дозволяє проводити операції з підсанкційною біржею, діє лише до середини серпня.

Коли її термін закінчиться, китайським банкам загрожуватимуть санкції, і біржова торгівля юанем у Росії може зупинитися, пише видання.

Раніше повідомлялося, що прямі платежі в юанях все частіше заморожуються або затримуються після того, як у червні США розширили критерії запровадження санкцій.

Російська "дочка" китайського Bank of China з 24 червня призупинила всі операції з банками РФ через американські санкції.