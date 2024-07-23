Один из крупнейших госбанков Китая ушел с Московской биржи

Один из крупнейших государственных банков Китая, Bank of China, прекратил сотрудничество с Московской биржей после того, как она попала под санкции США.﻿ Об этом пишет российское издание The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.

Ранее "дочка" китайской кредитной организации - АО "Бэнк оф Чайна" - выполнял функции клирингового банка по юаню, обеспечивая проведение всех операций в китайской валюте на биржевом рынке.

В настоящее время клиринг операций с юанем осуществляет ICBC Bank - второй госбанк Китая -, однако его деятельность также может быть приостановлена: лицензия Минфина США, позволяющая проводить операции с подсанкционной биржей, действует лишь до середины августа.

Когда ее срок истечет, китайским банкам будут угрожать санкции, и биржевая торговля юанем в России может остановиться, пишет издание.

Ранее сообщалось, что прямые платежи в юанях все чаще замораживаются или задерживаются после того, как в июне США расширили критерии введения санкций.

Российская "дочка" китайского Bank of China с 24 июня приостановила все операции с банками РФ из-за американских санкций.