У Китаї лідери палестинських угруповань домовилися про єдність

Представники чотирнадцяти конкуруючих за владу в Палестині палестинських політичних груп підписали в Пекіні декларацію про припинення розколу та зміцнення палестинської національної єдності.﻿ Про це заявили в МЗС Китаю, повідомляє Укрінформ.

У переговорах, що проходили в Пекіні з 21 по 23 липня, взяли участь представники двох найбільших конкуруючих палестинських груп ФАТХ і ХАМАС, а також дипломати кількох країн, серед яких Єгипет, Саудівська Аравія і Туреччина.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї у виступі на церемонії підписання декларації заявив, що його країна пропонує три кроки для встановлення тривалого миру на Близькому Сході, серед яких негайне припинення вогню в секторі Газа, формування в Газі дієздатного палестинського керівництва та сприяння набуттю Палестиною повноправного членства в ООН і реалізації "рішення про дві держави".